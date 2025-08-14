Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Tufan Erhürman, Çatalköy’de düzenlenen etkinlikte bölge halkıyla bir araya geldi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “2020’de kötü bir parantez açıldı; 19 Ekim tarihi, o berbat parantezi kapatıp önümüze bakmanın tarihidir. Bizi bölmeye çalışacaklar; biz birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. Ayrışmayacağız, birlikte yürüyeceğiz. Birlikte yürüyecek, birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi çok güzel yöneteceğiz.” dedi.

Erhürman’a CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik etti.

- “Çocuklarımıza kaybettirecek beş yılımız daha yok”

Erhürman, “Bu beş yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamından fonksiyonlarını yerine getirmesini bekliyorduk ama maalesef bu fonksiyonlardan herhangi birinin yerine getirildiğini görmedik.” dedi. Cumhurbaşkanlığı’nın, "sadece sembolik bir makam" diye anlatılmaya çalışıldığını belirten Erhürman, “KKTC tanınmış bir devlet değil; ama Cumhurbaşkanlığı makamı, iki eşit toplum liderinden biri olarak bütün dünya tarafından kabul gören bir makamdır. Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan penceresidir. Bizim için son derece kıymetli bir makamdır.” diye konuştu. Cumhurbaşkanının, Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili de uğraşması gerektiğini belirterek, her dönemde kapılar açıldığını kaydeden Erhüman, ilk defa bir dönemde tek bir kapı bile açılmadığını, var olan geçiş noktalarında geçişin eziyete döndüğünü savundu.

“Çocuklarımıza kaybettirecek beş yılımız daha yok.” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının tarihinde ilk kez güvenlik sorunuyla bu kadar karşı karşıya kaldığının ileri sürdü. “Müzakere yok, GYÖ yok, içerideki meselelerin çözülmesi konusunda liderlik yok. Kıbrıs Türk halkı, iki eşit kurucu ortaktan biridir ve bu ülkede çözüme ulaşılacaksa, iki eşit kurucu devletten birinin sahibi Kıbrıs Türk halkı olacaktır” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olmaya devam edeceğini kaydetti.

-“Bu güzel ülke çok daha güzel olacak”

“Biz bu topraklarda hep vardık, var olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Erhürman, hiç kimsenin, bu topraklarda bu halkı görmezden gelemeyeceğini belirtti.

Tufan Erhürman, “İki eşit kurucu ortaktan biridir bu halk ve gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Hristodulidis, biz yokmuşuz gibi bu adada egemenlik kullanıyor. Güney’de hidrokarbon çıktı, ortağız. Limasol, Larnaka ortağız. Nerede ne çıkarsa çıksın, benim halkımın helal hakkıdır. Ben bunun peşinden sonuna kadar koşarım. ‘O çözüm istemez, küsüm oynamam’ olmaz. Hakkı yenen, benim çocuklarımdır. Bunların peşinde koşacağız.” dedi.

19 Ekim’in, Kıbrıs Türk halkı için bir milat olacağını ifade eden Erhürman, “2020’de kötü bir parantez açıldı; 19 Ekim tarihi, o berbat parantezi kapatıp önümüze bakmanın tarihidir. Bizi bölmeye çalışacaklar; biz birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. Ayrışmayacağız, birlikte yürüyeceğiz. Birlikte yürüyecek, birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi çok güzel yöneteceğiz.” dedi. Erhürman, “Sözümüz net: Bu ülkenin varoluş mücadelesinde yer almış, bugün 70’li yaşlarında olan, bana 'Biz bu mücadeleyi çocuklarımız bunları yaşasın diye verdik' diyen Büyüklerimize; medeni, uygar bir ülke bırakma yükümlülüğümüz olan çocuklarımıza sözümüz var. Hiç bıkmadan, usanmadan, değişim gününe kadar hep birlikte yürüyeceğiz. 19 Ekim’de hep birlikte yöneteceğiz. Bu güzel ülke çok daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

-Talat: “Son beş yılda çok ciddi kayıplar yaşandı “

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz bir yola çıktık. Bu yola çıkarken hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin, ayrımları bir kenara iterek hep birlikte çıktık. Sözümüzü çoğaltacağız” dedi.

Son beş yılda Kıbrıs Türk halkının çok ciddi kayıplarının olduğunu söyleyen Talat, “Dünyada görünür durumdan çıktık. Haklarımızı savunacak ve bizi yeniden dünyada görünür kılacak bir lider seçmeye ihtiyacımız var. O lider de Tufan Erhürman’dır.” ifadelerini kullandı.