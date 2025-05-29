15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı başladı

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Karagözoğlu: "Sıradaki hedef kendimize ait bir yapay zeka uygulaması geliştirmek."

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Mobil haberleşme altyapımızı güçlendirmek için 4,5G ihalesini başarıyla gerçekleştirdik, şimdi 5G ve 6G için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

AA’nın haberine göre "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı" Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) başladı. Konferansa, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin ambargolara tabi bir ülke olduğunu ve haberleşmenin anavatan Türkiye üzerinden sağlandığını söyledi.

-“Güney Kıbrıs kaynaklı siber saldırılarla karşı karşıyayız...”

Güney Kıbrıs kaynaklı siber saldırılarla karşı karşıya olduklarına da işaret eden Arıklı, bu konuda BTK'nin teknik bilgi ve becerisine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Arıklı, dijital dönüşümün önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm bizim için bir seçenek değil, ekonomik bağımsızlığımızı, toplumsal refahımızı ve toplumsal rekabet gücümüzü artırmak adına stratejik bir sorumluluktur. Mobil haberleşme altyapımızı güçlendirmek için 4,5G ihalesini başarıyla gerçekleştirdik, şimdi 5G ve 6G için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. 2030'lu yıllarda KKTC'yi bilişim adası haline getirmek için çalışmalara başladık. Şimdi evden eve fiber ihalesi ve projesi için de son noktaya gelmiş durumdayız."

KKTC'de 24 üniversite olduğunu ve yazılım sektöründe ülkelerini üs yapmayı hedeflediklerini belirten Arıklı, ekonomik ambargoları ancak ambargolara tabi olmayan iletişim sektöründe yapacakları hamlelerle ortadan kaldırabileceklerini kaydetti.

-Karagözoğlu: "Sıradaki hedef kendimize ait bir yapay zeka uygulaması geliştirmek

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da 18 ülkedeki uluslararası kuruluşu ve sektör paydaşını konferansta ağırladıklarını söyledi.

BTK olarak yalnızca bugünü değil yarını, hatta yarının da ötesini planladıklarını aktaran Karagözoğlu, yeni teknolojilerin gelişini beklemediklerini, onları tasarladıklarını ve geliştirdiklerini bildirdi.

Karagözoğlu, dünya genelinde 5,8 milyar insanın cep telefonu kullandığına ve bunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i olduğuna işaret etti.

Sıradaki hedefin kendilerine ait bir yapay zeka uygulaması geliştirmek olduğunu bildiren Karagözoğlu, "Eğer bu zekanın altyapısını biz kurmazsak, bizim adımıza karar verecek sistemleri başkaları inşa etmiş olacak. İşte bu yüzden bu alanda atılan her yerli ve milli adım, aynı zamanda kültürel egemenliğimizin, dijital bağımsızlığımızın da bir ifadesi." dedi.

Karagözoğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinde (ITU) ve Dünya Posta Birliğinde (UPU) Türkiye'nin sahip olduğu üyelikleri devam ettirmeye kararlı olduklarını, söz konusu kurumlarla işbirliğini sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Romanya'nın düzenleyici otoritesi ANCOM ile BTK arasında mutabakat zaptı da imzalandı.