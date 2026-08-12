Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Melis Luman (K-36) yönetimindeki VP 156 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Akdağ mevkiine geldiğinde, lastiği patladığı gerekçesiyle yol içerinde duran Emin Kebabcıoğlu (E-58) yönetimindeki YJ 048 plakalı kamyonetin arka sına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan VP 156 plakalı araç sürücüsü Melis Luman ile kazada hafif yaralanan VP 156 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cansu İçer (K-37) ve YJ 048 plakalı araç sürücüsü Emin Kebabcıoğlu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.