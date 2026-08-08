Lefkoşa'da kaldırıma düşen 76 yaşındaki scooter sürücüsü yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Şht. Mehmet Kemal Sokak’ta bu sabah 07.10 sıralarında Hasan Yayman (E-76) kullanımındaki oturaklı elektrikli scooterle “Greenland” isimli iş yeri önlerine geldiğinde yolun solundan çıkarak kaldırıma düştü.
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Yaralanan scooter sürücüsü Yayman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.