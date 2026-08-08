Lefkoşa'da kaldırıma düşen 76 yaşındaki scooter sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Şht. Mehmet Kemal Sokak’ta bu sabah 07.10 sıralarında Hasan Yayman (E-76) kullanımındaki oturaklı elektrikli scooterle “Greenland” isimli iş yeri önlerine geldiğinde yolun solundan çıkarak kaldırıma düştü.

Yaralanan scooter sürücüsü Yayman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.