(Kamalı Haber) - Ercan Havaalanında meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal, Taşıma ve Tasarruf" suçlarından tutuklanan zanlı Uğur Suat Erten yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zafer İnce olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Uğur Suat Erten'in 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17:15 raddelerinde Lefkoşa’da Ercan Havalimanı Kale - 8 isimli kontrol noktasında X - ray cihazına kontrol için bırakmış olduğu siyah renk ceketi içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 1 adet 9 mm çapında MKE ibareli canlı mermi tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından kendisinden izahat istendiğinde söz konusu mermiyi Türkiye'de askerlik görevini yerine getirmekte olduğu sırada komutanının verdiğini ve cebinde unuttuğu yönünde ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, balistik incelemeye gönderilen emareyle ilgili sonucu çıktığını, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanmadan birkaç gün önce işinden istifa ettiğini ve Türkiye’ye kesin dönüş yapacağı için başka bir iş yerine başvurmadığını, bu nedenle çalışma izni olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.