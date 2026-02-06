(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen 'kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu' suçlarından tutuklanan Alican Çelik yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görev yapan polis memuru Görkem Gök mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Lefkoşa'da Ercan Havalimanı'nda Kale 8 X-ray cihazından geçerek KKTC'den çıkış yapmak isteyen zanlının sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, 3 Şubat tarihinde zanlının Girne'deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, merminin balistik incelemeye gönderildiğini ancak uzman raporunun çıkmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.