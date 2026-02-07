(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Verilen Vize İzni Hilafına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan Mustafa Tarhan mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İsmet Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat meselesi ile ilgili yürütülen soruşturma gereği zanlının KKTC’ye 05.02.2026 tarihinde 60 günlük turist vizesi ile geldiği ancak Ortaköy’de bulunan bir restoranda garson olarak çalıştığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının “vize izni hilafına aykırı hareket” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise çalışmadığını sadece yardımcı olduğunu öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Kürşat Rauf zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.