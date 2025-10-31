“Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’in briç turizminde yükselen yıldızı oldu.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl onuncusu düzenlenen Merit Briç Festivali ile uluslararası briç sahnesinde bir kez daha adından söz ettirdi. 18 farklı ülkeden 220 sporcu, Akdeniz’in en prestijli briç organizasyonlarından birinde buluştu.

Etkinlik boyunca adaya gelen yarışmacılarla birlikte yaklaşık 440 misafir ve turist, festival heyecanını yerinde yaşadı. Bu kapsamda turnuva turizmine önemli bir katkı sağlanırken, Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz havzasındaki turizm payı da genişledi.

Briç Turnuvasını Düzenleyen Merit Royal Casino Uluslararası Pazarlama Müdürü ve Turnuva Sorumlusu Barış Ercin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Briç, dünyanın en saygın ve elit kart oyunlarından biri. Merit Briç Festivali, bu oyunun zarafetini ve stratejik derinliğini Akdeniz’in kalbinde bir araya getiriyor. Kuzey Kıbrıs’ı yalnızca tatil destinasyonu değil, uluslararası briç sporunun merkezi haline getirmek istiyoruz. Turnuva turizmi alanında attığımız bu adımlar, ülkenin kültürel ve ekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlıyor.”

Festival kapsamında düzenlenen Açık İkili Turnuvası, 154 yarışmacının kıyasıya mücadelesine sahne olurken; Karışık İkili Turnuvası ise 112 yarışmacının renkli performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Festivalin bu yılki en özel konuklarından biri ise briç dünyasının yaşayan efsanesi Zia Mahmood oldu. Dünyanın dört bir yanında kazandığı başarılarla tanınan Mahmood, Merit Briç Festivali’nin organizasyon kalitesini övgüyle değerlendirerek, Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz’de briç sporuna yön verebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Yüksek katılım, profesyonel organizasyon yapısı ve uluslararası atmosferiyle öne çıkan 10. Merit Briç Festivali, hem briç severlere unutulmaz bir deneyim sundu hem de Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz’deki turizm merkezlerinden biri olma hedefine güçlü bir adım daha attı.

Merit International Hotels & Resorts, sporu, stratejiyi ve entelektüel rekabeti destekleyen etkinliklerle Akdeniz’de fark yaratmaya devam ediyor.

NET Holding Hakkında

Kurulduğu 1974 yılından beri turizm sektörüne odaklanan Net Holding A.Ş.; otel ve şans oyunları salonu işletmeciliği, lüks araç kiralama, otopark işletmeciliği, yayıncılık ve gayrimenkul geliştirme alanlarında hem Türkiye hem de yurt dışında yatırımlar yapmaktadır. 1988 yılında kurduğu Merit Turizm A.Ş.; K.K.T.C., Karadağ ve Bulgaristan’da kurulmuş olan Net Holding’e ait iştirakler ile marka ve işletme anlaşmaları yaparak Merit International Hotels & Casinos markasının hızlı bir şekilde uluslararası büyümesini sağlamaktadır. Net Holding A.Ş. hisseleri 1989 itibari ile ve Merit Turizm A.Ş. hisseleri 2012 itibari ile Borsa Istanbul’da işlem görmektedir.

Merit International Hotels & Casinos markası altında faaliyet gösteren otel ve casinolar arasında şunlar yer almaktadır:

KKTC: Girne; Merit Royal Hotel & Casino, Merit Royal Premium Hotel, Merit Royal Diamond Hotel, Merit Crystal Cove Hotel & Casino, Merit Park Hotel & Casino, Liman Hotel by Merit & Casino, Lefkoşa; Merit Lefkoşa Hotel & Casino, İskele; Merit Royal Gardens Hotel & Casino,

Karadağ: Budva; Merit Starlit Hotel, Residences & Casino, Merit Casino Royal Splendid

Hırvatistan: Dubrovnik, Merit Casino Libertas

Bulgaristan: Svilengrad, Merit Grand Mosta Hotel & Casino, Sofya; Merit Casino Zenith

