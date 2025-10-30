Lefkoşa’da, bugün saat 08.30 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, yönetimindeki LH 553 plakalı salon araç ile güneye doğru seyreden Umut Hürol’un (E-45), Bedrettin Demirel Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması sonucunda, Şahan Özdemir (E-21) yönetimindeki EU 909 plakalı salon aracın önünü tıkamasıyla kaza meydana geldi. O esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğuya doğru seyreden Özdemir yönetimindeki EU 909 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle sağ tarafa doğru savrularak orta refüjün üzerine çıktı ve aydınlatma direğine çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

(DER/HÖ)