Ercan - İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazasında dikkatsizce seyrederken yoldan çıkıp, ağaca çarpan sürücü yaralandı.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, Fikret Yiğen (E-37), yönetimindeki GS 696 plakalı araçla batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamette seyreden ve sağa dönüşe geçen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yiğen ve araçta yolcu olarak bulunan Özge Yiğen Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Özge Yiğen daha sonra taburcu olurken, Fikret Yiğen ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.