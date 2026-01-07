(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Resul Destegül mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Ocak 2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlıya Narkotik Dedektör Köpeğinin Pamir'in tepki vermesi sonucu, zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.