(Kamalı Haber)- Lefkoşa’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye yönelik silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan 17 yaşındaki zanlı A.K bugün polis tarafından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada öncesi Yargıç Şevket Gazi, zanlıya avukatının olup olmadığını sordu.

Zanlı ise “telefonla annemi aramak istiyorum” dedi. Yargıç duruşma sonunda kendisine söz hakkı vereceğini söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emrah Turgal, zanlının “Tahammülden adam öldürmeye teşebbüs, Ağır yaralama, yaralama, Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, Meskûn mahalde ateş açma ve Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının 5 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi yaraladığını belirtti. Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, yaşanan olayın toplumda infial yarattığını belirterek, soruşturma amaçlı 2 gün ek süre istedi.

Savcı Berhat Mavioğlu, meydana gelen olayın ciddi ve endişe yaratan bir olay olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talebinde bulundu.

Duruşma öncesi annesini aramak istediğini söyleyen zanlının duruşmanın bitmesinin ardından söz hakkı verilmesine rağmen suskun kaldı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.