(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanın da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Eldar Bakkal yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kadir Çetin olayla ilgili bulguları aktardı. Çetin, 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:50 raddelerinde Ercan Havalimanı yolcu gidiş bölümünde Kale 12 diye bilinen Xray cihazında Mağusa’da sakin Eldar Bakkal’ın kullanımında bulunan mavi renk sırt çantası içerisinde GIZEH marka öğütücü içeresinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade verdiğini belirti. Polis zanlının tasarrufunda bulunan ve emare alınan öğütücü ve uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderildiğini ve sonucun dün çıktığını kaydetti. Polis, öğütücünün içerisindeki maddenin hintkeneviri olduğunun tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 45 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.