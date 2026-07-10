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Verilerin kötüye kullanımı suçundan tutuklanan M.C.E. mahkemeye çıkarıldı.

Şirketten polise virüs yazılımı ihbarı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Yener olguları aktardı. Polis, 23.06.2026 tarihinde Demirhan Polis Karakolu'na gelen T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketinin vermiş olduğu bilgide T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketine ait Ercan Havalimanı sisteminin bağlı olduğu ana sunucu içerisindeki işletim sistemine 22.06.2026 tarihinde saat 23:20 raddelerinde uzaktan erişim sağlanarak söz konusu sistemin verilerini 02.08.2026 tarihinde saat 12:00'da silmesi için bir virüs yazılımı yüklendiğini, söz konusu yazılımın bilgi işlem personeli tarafından tespit edilip yazılımın durdurulduğunu ve herhangi bir veri kaybı olmadığını, ana sunucuya herhangi bir zarar verilmediğini, konuyla ilgili iş yerinden istifasını veren bilgi işlem sorumlusu zanlıdan şüphelendiklerini ve konunun polis kayıtlarında kalmasını ve araştırılmasını talep ettiğini söyledi.

Evinden iş yerine bağlandığı tespit edildi

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının evinden iş yerine ait bilgisayarla bağlantı kurduğunun belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yurt dışı yasağı ve teminat şartı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.