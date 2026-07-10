Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte banka ödeme emri ve poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket” meselesiyle ilgili tutuklanan N.E. mahkemeye çıkarıldı.

64 kişinin kredi kartı bilgileri kullanıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden şirketin direktörü V.B.E. ile H.S. birlikte ortak hareket ederek, 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, sahte kaza sigortası yaptıklarını ve mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Cep telefonu emare alındı

Polis, zanlının 9 Temmuz’da İskele’de tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını kaydetti.

Telefonu incelenecek, ifadeler alınacak

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını ve birçok evrakın incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini de belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 3 günlük tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.