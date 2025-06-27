(Kamalı Haber) Ercan Havalimanında meydana gelen sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçundan tutuklanan Mubashir Ali ile Qasir Muhammad mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 20 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü kabininde KKTC’ye giriş yapmak isteyen Raheela Sajjad’ın görevli muhaceret memurunun kendisine geliş amacını sorması üzerine telefonunda bulunan adına sahte olarak düzenlenmiş KKTC'ye ait oturum iznini gösterdiğimi söyledi. Polis, yapılan soruşturmada Raheela Sajjad’ın eşi Mubashir Ali’nin 9 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, Mubashir Ali’nin ifadesinde eşini KKTC’ye getirmek istediğini, okuma yazma bilmediği için uçak biletlerini kesmesi için ise arkadaşı olan Qasir Muhammad'e 20.000 TL ödeme yaptığını, Qasir Muhammad'in de Whatsapp üzerinden kendisine bilet ve söz konusu sahtelenmiş evrağı gönderdiğini akabinde kendisinin de bu evrağı okuma yazma bilmeyen eşi Raheela Sajjad'a göndererek KKTC'ye girişte göstermesi gerektiğini söylediğini anlattığını açıkladı.

Polis memuru her iki zanlının tutuklanarak mahkemeye çıkarıldıklarını ve soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirti. Polis, Pakistan uyruklu zanlıların KKTC’de çalışma izniyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her biri için bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve zanlıların 2 haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.