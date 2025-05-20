Ercan Havalimanı’nda görevli polislere saldıran U.D. (E-44) ve eşi U.D. (K-45), suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 21.00'de yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve alkollü olduğu tespit edilen U.D., taşıdığı alkollü içkilerin yasal sınırı aştığı gerekçesiyle polis tarafından alınacağını öğrenince, kendisini uyaran iki polis memuruna bağırıp küfür etti. İçkileri teslim etmeyi reddeden U.D., görevli polisleri darp ederek görevlerini yapmalarına engel oldu.

Olay sırasında 122 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen eşi U.D. (K-45) ise, alkollü içkilere el konulmasına tepki göstererek yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti.

Her iki şahıs da olay yerinde tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-Çevreye rahatsızlık veren 329 miligram alkollü şahıs tutuklandı

Öte yandan, aynı gün saat 19.30'da Girne’de, 329 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde olan A.U. (E-51), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.