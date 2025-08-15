Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

Görüşmede, enerji işbirliği ve enterkonnekte sistem konuları ele alındı. Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki enflasyon rakamlarının değerlendirildiği toplantıda, ürün güvenliği laboratuvarı, dijital etiket konuları da ele alındı.

Bunun yanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş rakamları, mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı fiyatlarının görüşüldüğü toplantı bir saat sürdü.

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi de hazır bulundu.