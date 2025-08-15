Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı, Öğretmenlik Ön Giriş Sınavı ile Üst, Orta ve Alt Düzey Yeterlik Sınavlarında birinci ve ikinci gelen adaylara “Üstün Başarı Belgesi” verildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan (KHK) yapılan açıklamaya göre, toplam 6 bin 218 kişinin katılımı ile 21 Haziran tarihinde Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı, 19 Temmuz tarihinde Öğretmenlik Ön Giriş Sınavı ve 19-20 Temmuz tarihlerinde Üst, Orta ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları yapıldı. Sınavlarda ilk ikiye girenlere ise “Üstün Başarı Belgesi” verildi.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı’nda 641, Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı’nda 1336, Üst Düzey Yeterlik Sınavı’nda 124, Orta Düzey Yeterlik Sınavı’nda 1784, Alt Düzey yeterlik Sınavı’nda ise 2 bin 333 kişinin katılımı sonucunda, üstün başarı gösteren kişilere, düzenlenen etkinlikle üstün başarı belgeleri takdim edildi.

Kamu Hizmeti Komisyon Üyelerinin, Genel Sekreter ve İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürünün katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Başkan Ömer Köseoğlu, başarı ve başarısızlığın ayırt edilmesinin şart olduğunu, başarılı kişilerin ödüllendirilmesi ve motive edilmesi gerektiğini belirterek, bu vesile ile başlatılan “Üstün Başarı” belge takdim töreninin bugün altıncısını gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Köseoğlu, kamuya yapılan atama ve terfilerin adil, rekabete dayalı ve liyakat temelinde yapılmasına verdikleri önemi anlatarak, istihdam süreçlerinde gereken vasıflara ve en iyi zihinlere sahip kişilerin kamuda yer almasını amaçladıklarını anlattı. Ayrıca adaylarla Kamu Hizmeti Komisyonunun çalışmaları ve yapılan yeterlik sınavları hakkında görüş alış verişinde de bulunan Köseoğlu, adayların, yeterlik sınavlarında gösterdikleri bu başarıyı ilk atama sınavlarında da göstermeleri temennisinde bulundu.

Köseoğlu, bununla birlikte gerçekleştirilen Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı, Öğretmenlik Ön Giriş Sınavı, Üst Düzey, Orta Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alarak başarı gösteren kişilerin belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, zemin kat, “müracaat/danışma bölümünden” teslim alabileceklerini de sözlerine ekledi.