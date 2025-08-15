Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik cezalarına ilişkin dolandırıcılık amacı taşıyan mesajlarla ilgili halkı uyardı.

Açıklamada, “Gecikmiş bir trafik cezanız var. Lütfen 14:00’a kadar https://lnk.ink/kJQT8 adresinden işleme koyun, aksi takdirde ek cezalarla karşı karşıya kalacaksınız" cümlesi veya benzer ifadelerle "trafik cezası" bildirimi şeklinde +55 (11) 76565-9679 numaralı telefondan gönderilen SMS veya farklı mesajlar dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtilerek, "Bu tür mesajlara itibar etmeyiniz, herhangi bir kişisel bilgi veya banka hesabı paylaşmayınız.” denildi.