Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), 45. sezonunu açacağını belirterek, seyircilere teşekkür etti.

LBT’den yapılan açıklamada, LBT'nin 45’inci yaşına giren, "köklü ve bir ülkenin belleğinde iz bırakmış, en az üç nesille seslenmiş bir tiyatro kurumu” olduğu kaydedilerek, “Tiyatro, yalnızca anlatmak değil, anlamaktır ve insan kalmakta direnmektir.” denildi.

“45 yıl boyunca seyircisinden aldığı güçle LBT, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayarak umut yolculuğunu sürdürdü.” ifadeleri kullanılan açıklamada, seyircilere teşekkür edildi.