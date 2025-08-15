Ercan - İskele Anayolu üzerinde, bugün yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.15 sıralarında Ercan - İskele Anayolu üzerinde kaza yaşandı.

Kazada, Abdurrahman Doğan, yönetimindeki PL 584 plakalı van araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Akova köyü cami kavşağına geldiğinde, önünde seyreden araçların yavaşlaması sonucu önündeki araca çarpmamak için yolun sağına geçti. Ardından, karşı istikametten gelen Yusuf Vuruşkan yönetimindeki ZM 659 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile PL 584 plakalı van araç yolun sağından çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan ZM 659 plakalı araç sürücüsü Yusuf Vuruşkan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tülin Vuruşkan, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Vuruşkan, yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, Tülin Vuruşkan ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.