(Kamalı Haber)-Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada uyuşturucuyla yakalanan Halil İbrahim Zeyrek yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Bilal Altun mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 24 Aralık 2025 tarihinde 19.45 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde narkotik ekipler tarafından yapılan aramada sırt çantasının içerisinde 3 adet tütünle karışık toplam 5 gram hintkeneviri içeren sarma sigara bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu ifade ederek zanlının 4 g gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise Türkiye'de üniversite öğrencisi olduğunu, 2 günlük tatil için KKTC'ye geldiğini, psikolojik sorunları olduğu için uyumak ve rahatlamak amaçlı uyuşturucu getirdiğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesine emir verdi.