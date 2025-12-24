(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Halef Can Fındık, Merdan Kanar ve Volkan Ateş yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 22:25 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada park halinde şüpheli olarak görülen araçta yaptıkları kontrolde sol koltuk üzerine alüminyum folyo üzerine sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, araç sürücüsü Halef Can Fındık'ın üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, sürücü Halef Can Fındık ve araçta yolcu olarak bulunan Merdan Kanar ve Volkan Ateş'in tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlılardan izahat istendiğinde Halef Can Fındık, Merdan Kanar’ın uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.