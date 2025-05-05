Engelliler Spor Federasyonu’nun Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu başarısından dolayı 2026 yılında Avrupa’da düzenlenecek Avrupa Kupası-3 katılma hakkı elde etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, engelli bireylere fırsat verildiğinde nelerin başarılabildiğinin en somut göstergesi olan bu birinciliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Turnuvada takım kaptanı Murat Ekşi “all star”a seçilirken Milli basketbolcu Erten Gazi’de maça gelerek sporculara destek oldu.