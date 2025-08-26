ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (İNTİHAR)

26.08.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Naime SERBES (K-21) intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

22.08.2025 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Türkiye’de sakin Bülent BUĞLAN (E-54)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp durması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

25.08.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Hamitköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen S.T.(E-28)’nin üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 16,484 TL ile 70 Stg. nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE EVRAK DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE İZİNSİZ EMLAKÇILIK YAPMAK

08.08.2025 tarihinde İskele’de, N.I.(E-26) ve O.D.(E-30)’nin dolandırmak kastıyla, bir şahsa kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, İskele’de bulunan bir dükkanı kiralamadıkları halde kendisine kiraladıkları yönünde yalan beyanda bulunduktan sonra, hazırladıkları sahte bir belgeyi konu şahsa imzalattıkları ve toplam 2.000 Stg. parayı sahtekarlıkla kendisinden temin ettikleri tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.I. ve O.D. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

25.08.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lapta’da faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, eşine küfür ettiği gerekçesiyle M.B.(E-44), İ.B.(E-53)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip, kafatası ve kaburga kemiklerine kırık oluşmasına sebep olmuştur. M.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.