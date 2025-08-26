Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, 2025-2026 Öğretim Yılı için Meslek Liselerinin 9. sınıflarına başvurmak isteyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara 2-5 Eylül (her iki tarih dahil) tarihlerinde ikinci tur başvurular alınacağını açıkladı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2026 Öğretim Yılı için Meslek Liselerinin 9. sınıflarına başvurmak isteyen ancak ilk tur başvuru tarihlerinde (18-24 Haziran) başvuru yapamayan, başvurmuş olduğu alanda yeterli kontenjan bulunmaması durumunda açıkta kalan veya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için, boş kalan kontenjanlara 2-5 Eylül tarihlerinde ikinci tur başvuruların yapılabileceğini belirtti.

Meslek Liselerinin 9. sınıflarına yerleştirilme esaslarının "Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığı"na göre gerçekleştirileceğini ve öğrencilerin öğrenim görmek istedikleri meslek lisesi ile seçecekleri alanları kılavuzda yer alan tablolardaki kapsam bölgelerine göre yapabileceğini dile getiren Hocanın, tercih kılavuz kitapçığı ve Meslek Liselerinde öğretimi gerçekleştirilen alanlar-okullar ile ilgili "Alan Tanıtım Kataloğu"na Milli Eğitim Bakanlığı www.mebnet.net veya Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü www.mtod.mebnet.net web adreslerinden ulaşılabileceğini duyurdu.

Hocanın, her öğrencinin en az 1 en çok 5 tercih yapabileceğini belirterek, başvuru sırasında doldurulacak olan tercih formları ile öğrencilerin, tercih ettikleri alan veya okula, diploma dereceleri ve kontenjanlara göre yerleştirileceğini söyledi.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesinin son başvuru tarihi ve saatinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi (www.mebnet.net) üzerinden duyurulacağını, ayrıca öğrenci ve velilere bilgilendirme yapılacağını da belirten Hocanın, kayıt hakkı elde eden öğrencilerin 8-10 Eylül tarihleri arasında okullarına giderek kayıtlarını yapmaları gerektiğini vurguladı.