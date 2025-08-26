(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu haplarla yakalanan Tuğba Aslan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili sahte veren Polis memuru Dilruba Kavuş mahkemeye olguları aktardı.

Kavuş, 22 Ağustos 2025 tarihinde Ercan Havalimanı Giden Yolcu Salonunda zanlının Kale 8 diye bilinen kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği esnada beraberinde bulundurduğu orta boy gümüş renk çekilen valizde bulunan siyah renk Tommy Hilfiger marka gözlük kutusu içerisinde muhafaza edilmiş 1 adet mor desenli metal öğütücü içerisinde ve 1 adet yeşil kapaklı şeffaf renk tüp içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, Kahverengi kol çantası içerisinde bulunan 1 adet pembe renk plastik kutu içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 99 adet kırmızı renk hap, 14 adet pembe renk hap ve 5 adet beyaz renk hap tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, muhaceret kontrolünde zanlının Kuzey Kıbrıs'a 19 Ağustos 2025 tarihinde turist vizesi ile giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 3 günlük sürede ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.