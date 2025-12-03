KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama değil, toplumun eksikleri görüp, konuşması gereken bir hatırlatma günü olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Ömer Suay, yazılı açıklamasında, engelli bireylerin “bu ülkenin yükü değil, üretime ve topluma değer katan güçlü birer özne” olduğunu vurguladı; engelli bireylerin yapabildikleri, ürettikleri ve topluma kattıkları değer üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suay, engelli bireylerin eşit yaşam hakkının yalnızca bir gün değil, yılın her günü gündemde tutulması gerektiğini belirterek, çözüm bekleyen temel alanları şöyle sıraladı:

“Kaldırımlar, yollar, kamu binaları ve toplu taşımada evrensel erişilebilirlik standartlarının zorunlu hale getirilmesi; yeni binalarda erişim şartlarının etkin şekilde denetlenmesi. Erişilebilir sınıf, materyal ve destek personeli eksiklerinin giderilmesi; özel eğitimde nitelikli personel sayısının artırılması ve ailelere rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi. Rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması; sağlık hizmetlerinde engelli bireyler için bekleme sürelerini azaltacak düzenlemelerin yapılması. Engelli istihdam kotasının uygulanabilir hale getirilmesi; kamu ve özel sektörün sürdürülebilir istihdam için ortak sorumluluk üstlenmesi; mesleki eğitim programlarının yeteneklere uygun şekilde çeşitlendirilmesi.”

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, bu taleplerin bir lütuf ya da iyilik beklentisi olmadığını, tüm vatandaşların hak ettiği standart yaşam koşullarının gerekliliği olduğunu vurguladı. Suay, “Yapılması gerekenler bellidir; irade ve kararlılık olduğu sürece çözülemeyecek hiçbir engel yoktur.” dedi.