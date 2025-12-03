Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkan ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı ve Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yetkililerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk de, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.