Her Daim Doğa Dostları’ndan verilen bilgiye göre, Mağusa Bandabuliya’da yer alan semineri Makine Yüksek Mühendisi Emir Taşcıoğlu sundu.

Emisyon azaltımı ile hava ve su kalitesinin korunması konularının tartışıldığı seminerde, Emir Taşcıoğlu, KKTC’deki mevcut durumu özetledi ve ülkede, bir an önce yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma oranının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Seminerin sonunda Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Şentuğ, verdiği bilgilerden dolayı toplumda bilinç oluşması konusunda çaba sağlayan Emir Taşcıoğlu’na teşekkür belgesi sundu.

Seminerin ardından, gelecek hafta gerçekleştirilecek Büyük Bahçe Kuş Gözlemi için hazırlıklara başlandığı bilgisi de paylaşıldı.