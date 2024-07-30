Rum hükümetinin Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin tamamlanmasında yaşanan fiyaskoyla ilgili olarak her yönden eleştiriler aldığı ve baskı altında olduğu, öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) projeyle ilgili olarak şu ana kadar Güney Kıbrıs’a verdiği 68,6 milyon Euro’nun iade edilmesini istediği belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ın AB fonlarından alacağı toplam miktarın 101 milyon Euro’ya ulaşacağını ancak Güney Kıbrıs’ın ortaklarının, projenin hayata geçirilmesi için Anastasiadis hükümeti döneminde Çinli konsorsiyumla imzalanan anlaşmanın başarısızlığa uğramasının ardından geriye kalan miktarı Rum kesimine vermek konusunda hareket etmeyeceğini yazdı.

Gazete, Çinli CPP konsorsiyumunun terminalin ihtiyaçları için doğal gaz taşınması amacıyla inşa edilen “Promitheas” gemisini teslim etmediğine de işaret etti.

Habere göre dün yaptığı açıklamada geminin Şangay’da bir limanda “rehin” tutulduğunu dile getiren Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu, geminin sahibinin ETİFA olduğunu, bu yüzden geminin rehin tutulduğunu söylediğini belirtti.

Çinli şirketin gemiyi satamayacağını, çünkü geminin şirkete ait olmadığını dile getiren Papanastasiyu, geminin serbest bırakılmaması durumunda başka bir gemi bulmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Kısa bir süre içerisinde ilgili evrakların yayımlanacağını ve terminal projesinin tamamlanması için yeni bir ihaleye çıkılacağını da dile getiren Rum bakan, Vasiliko gibi yarım kalmış projelerin tamamlanmasında uzman olan şirketler tespit ettiklerini ve çalışmaların devralınması için ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Papanastasiyu, Rum kesiminin durumu izah etmek ve 68,6 milyon Euro’yu neden iade etmemesi gerektiğini gerekçelendirmek için talep ettiği ve AB tarafından tanınan 30 günlük süre konusunda ise, hali hazırda AB’nin yetkili kurumuna yönelik bir mektup hazırladığını dile getirdi.

Enerji bakanlığının hedefinin Güney Kıbrıs’ın 2025 yılının ilk yarısında doğal gaza sahip olması olduğunu da anımsatan Rum bakan, terminalin tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların sekiz ayda bitebileceğine işaret etti.

Gazeteye göre DİSİ partisi ise yaptığı açıklamada, projenin biteceği konusunda AB’nin ikna edilmesi gerektiğine işaret etti.

DİSİ partisi açıklamasında Rum hükümetini, AB’yi projenin biteceği ve 68,6 milyon Euro’nun AB’ye iade edilmemesi gerektiği konusunda ikna etmek için doğru icraatları yapmaya davet etti.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Vasiliko terminali projesi skandalının zincirleme sonuçlara sahip olduğunu yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu'nun Güney Kıbrıs’a verdiği 69 milyon Euro’yu geri almak konusunda ısrar etmesi durumunda, bunun AB tarafından finanse edilen başka projeleri etkilemesinin beklendiğini de belirtti.