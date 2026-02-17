Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen), fiberoptik altyapısının Türkiye'den Türk Telekom'a devredilmesinin "kabul edilmez" olduğunu belirtti ve toplumun tüm kesimlerine birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Basın-Sen Yönetim Kurulu adına, fiber optik altyapı protokolüyle ilgili Türkiye ile imzalanan protokol hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Kamusal varlıkların devrine yönelik bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Kıbrıslı Türk halkının varlıklarını savunma mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Fiber optik altyapının devredilmesinin "yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda demokratik ve toplumsal bir gasp niteliği" taşıdığı savunulan açıklamada, "Bu girişim karşısında toplumun tüm kesimlerinin birleşerek güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesi tarihsel bir sorumluluktur" denildi.

CTP milletvekillerinin Meclis kürsüsüne 15 saatten fazladır "direniş sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, Tel-Sen, KTOEÖS, KTAMS ve Kamu-Sen’in grev kararı selamlandı.

Basın mensuplarına konuyu şeffaf ve doğru biçimde aktarmak için Cumhuriyet Meclisini takip etme çağrısı da yapıldı.