KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, Telekomünikasyon altyapısına ilişkin imzalanan protokolün şeffaflık, rekabet ve denetlenebilirlik ilkelerini ihlal ettiğini belirterek kamu yararının gözetilmediğini açıkladı.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, Telekomünikasyon altyapısına ilişkin imzalanan protokolü mevzuat ve kamu yararı açısından değerlendirdi.

Oda, söz konusu protokolün kamuya şeffaf biçimde açıklanmadığını, ihtiyaç etkinlik kriterlerinin belirlenmediğini ve kamu faydasının ihlal edildiğini vurguladı.

Açıklamada, KKTC’de yürürlükte olan 20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası’nın rekabet, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkeleri çerçevesinde ihale yapılmasını zorunlu kıldığı hatırlatıldı. Ancak incelenen protokolde altyapının teknik kapsamı, performans ve hizmet seviyesi kriterleri, mali denetim ve gelir kontrol mekanizmaları, teknoloji yenileme yükümlülükleri ve devir koşullarıyla, eksik veya kusurlu işletme halinde uygulanacak yaptırımlar açık biçimde düzenlenmediği belirtildi.

Oda, Kamu İhale mevzuatında öngörülen teknik şartname, rekabetçi ihale, teminat ve bağımsız denetim süreçlerini içermeyen mevcut metnin doğrudan uygulanması halinde kamu kaynaklarının korunmasına yönelik yasal güvencelerin oluşmayacağını ifade ederek, Başbakan’ın imza sürecinde bu hususları dikkate alması gerektiğini kaydetti. Muhalefetin de kamu yararını gözeterek hükümete sorumluluklarını hatırlatması çağrısında bulunuldu.

Stratejik haberleşme altyapılarının kamusal egemenlik alanına giren kritik tesisler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işletme hakkı devrinin yalnızca yürütme organının tek taraflı tasarrufu ile yürürlüğe konulmasının idari sorumluluk ve kurumsal yetki paylaşımı bakımından uygun olmadığı vurgulandı.

Protokolde işletme süresi sonunda devralma koşullarını güvence altına alan teknik ve mali kriterlerin yer almadığına işaret eden Makine Mühendisleri Odası, Devir sonunda altyapının çağdaş, çalışır ve hizmete hazır durumda teslimini garanti eden hükümler bulunmaması ve bu durumda da teminat olmamasının kamu yararı açısından belirsizlik oluşturduğunu açıkladı.

MMO “Bu nedenle, ihale süreci işletilmeksizin yürürlüğe konulması halinde dahi kamu zararının sınırlandırılması amacıyla gerekli tedbirler ve teminat alınmalıdır. Odamız, bu konuda hazırlanacak Sözleşme ve Teknik Şartnamelere destek verebilecektir.” diyerek, hazırlanacak sözleşme ve teknik şartnamelere destek verebileceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, demokratik hukuk devleti ilkeleri gereği kamu yararına aykırı işlemlerin ileride yeniden değerlendirilmesi, hukuka aykırı kararların iptal edilmesi ve sorumluluk doğuran işlemler hakkında yasal denetim mekanizmalarının işletilmesi hususunun muhalefet tarafından hem kamuya hem iktidara ve hem de Türk Telekom’a duyurulması gerektiği eklendi.