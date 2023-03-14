Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Elbistan’da kurulan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı, bölge esnafında büyük memnuniyet yaşattı.

Talas Belediyesi tarafından Elbistan’da kurulan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı’nda incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 4 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanarak hizmete sunulan alanda esnafları da ziyaret ederek hayır işler temennisinde bulundu ve alış veriş yaptı.

Ticari hayatın yeniden başlamasının normalleşme yolunda önemli bir adım olduğuna dikkat çeken esnaflar da ekmek kapılarını çok kısa sürede yeniden açtığı için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“ARKADAŞLAR GECE GÜNDÜZ EMEK VERDİLER”

Başkan Yalçın’ın esnaf ziyaretine ise Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ticaret Alanında zirai ürünler satışı yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Geçit’in sözleri damga vurdu. Depremde evini ve işyerini kaybettiğini söyleyen Mehmet Geçit, “Her şeyimizi kaybettik ama çok şükür ki yeniden başladık. Evvel Allah, sonra sizlerin sayesinde buradan ekmek yiyeceğiz. Allah sizden ve devletimizden razı olsun. Arkadaşlar gece gündüz emek veriyorlar burada. Bizi yalnız bırakmadınız, kısa sürede bu dükkanları hizmetimize sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.

HER ŞEYİYLE KOMPLE BİR YAŞAM ALANI

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Elbistan’da her şeyi düşünülmüş 300 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturduklarını belirterek, “Türkiye’de yaşayan herkes deprem bölgesine destansı bir şekilde yardıma koştu. Depremin olduğu anın ilk dakikalarından itibaren AFAD’da hemen toplanıp nereye ne yapacağımızı belirlemeye çalıştık. Sayın valimiz önce Kahramanmaraş’a sonra Elbistan’a görevlendirildi. Bize de Elbistan’da bir yaşam kenti alanı tahsis edildi. Bunun üzerine Talas Belediyesi olarak 300 konteynerlik bir yaşam alanı hazırladık. İşte en son bugün de asfaltı yapılıyor. 200’ün üzerinde yaşam konteyneri, 51 tane ofis, 22 tane dükkan ve 8 tane sosyal mekân olarak yaklaşık 300 konteynerden oluşan Yaşam Kent Alanını tamamlamak üzereyiz. Oturacak olanlara hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun” dedi.

KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR

Talas Kent Yaşam Alanının kuruluşuna katkı sağlayanlara da teşekkür eden Başkan Yalçın, “Allah devlete zeval vermesin. Elbirliği ile yaraları sarıyoruz. Bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Talas halkına ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada depremin ilk gününden beri görev yapan bilhassa Talas Belediyesi personeline ve onlara destek sağlayan bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı bir aydan beri evine gitmeden burada çalışan personellerimiz var, hepsi ayrı ayrı hizmet yapıyorlar.” diye konuştu.

ELBİSTAN TALAS KENT YAŞAM VE TİCARET ALANI

200’ün üzerinde yaşam konteyneri, 51 ofis, 22 dükkan, 18 sosyal mekan, 6 eğitim konteyneri olmak üzere 300 konteynerden oluşan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanında ayrıca 1 çocuk oyun alanı, 1 mini futbol sahası ve açık hava sinemasının da olduğu 1.100 m²’lik bir meydan yer alıyor.

4 GÜNDE YAPILAN DÜKKANLAR HIZLA TESLİM EDİLDİ

Bilindiği üzere yapımı 4 gün içerisinde tamamlanan işyerlerinin kurası çekilerek esnaflara teslim edildi ve Elbistan’da ticari hayat yeniden canlanmış oldu.