Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu çalışmaları bu yıl üç farklı yaş grubuyla başlıyor. Kayıtlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre kurslar, bu yıl 11 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve her Cumartesi Arabahmet Kültür Evi’nde, Fulya Adalıer Canbolat eğitmenliğinde devam edecek.

Kurslar, 11 Ekim Cumartesi günü 8-10 yaş grubu 10.00- 11.00 saatleri arası, 11-13 yaş grubu 11.30-13.00 arası ve 14-17 yaş grubu ise 13.30-15.00 arası yapılacak. Detaylı bilgi için, 22 78 782 numaralı telefon aranabilir.