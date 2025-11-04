Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41'inci toplantısına katıldı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Bakan Amcaoğlu, Bakanlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İİT üyesi ülkelerle ilişkilerin tüm alanlarda pekiştirilmesinin dış politika ile orta ve uzun vadede ekonomik olarak hedeflenen yol haritasında temel öncelik olduğunu vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, KKTC’li sporcuların önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek İslam Dayanışma Spor Oyunları’na katılımının sağlanması çağrısını yaptı.

-“İslam dünyasının iş birliği bizlere gelecek için ilham verir”

“Ekonomik, ticari ve manevi anlamda İslam dünyasının iş birliğinin bizlere gelecek için ilham verdiğinin bilincindeyiz” diyen Bakan Amcaoğlu, şunları söyledi:

“İİT gücü ile birçok ortak kültüre sahip olan böyle bir organizasyondan, böyle bir birliktelikten ve böyle bir ticari potansiyelden, ekonomik, enerji, turizm, eğitim gibi birçok sektörde güçlü iş birlikleri çıkması çok doğal karşılanacaktır. Bu doğrultuda İİT’nin ortak vizyon çerçevesinde birbirimizin çıkarlarını göz önünde bulundurarak oluşturacağımız ülkesel vizyonları, karşılıklı destek ve dayanışma ile birleştirirsek teşkilatın orta ve uzun vadede özellikle dijitalleşme ve ileri teknoloji alanlarındaki bölgesel yatırımlarda, çağdaş, ekonomik ve siyasi bir güç yaratılması kaçınılmaz olacaktır.”

-“İİT vizyonuna hizmet etmek ve katkı koymak bizler için büyük bir gurur olacaktır”

Amcaoğlu, KKTC’nin 17’nci Türk Devleti olduğunun altını da çizdiği konuşmasında, Avrupa, Asya ve Afrika’nın merkezinde, Doğu Akdeniz’de Türk'lük nöbetine 51 yıldır devam ettiğini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüme de değindiği konuşmasında, “Özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesiyle İİT vizyonuna hizmet etmek ve katkı koymak bizler için büyük bir gurur olacaktır” dedi.

-“İslam Dayanışma Spor Oyunları’na bizim gençlerimizin katılımı sağlanmalı”

Bakan Amcaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“KKTC olarak, yek bir vücut gibi, İİT’nın ihracat stratejilerinde tercihli sistemine dahil olmak ve sizlerle birlikte hareket etmek istiyoruz. Sizlerle birlikte, birbirimize inanarak, karşılıklı güvenle ilerlemek ve büyük başarılara imza atmak için çalışmak arzusundayız. 7 – 25 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan İslam Dayanışma Spor Oyunları’na bizim gençlerimizin, sporcularımızın katılımının sağlanması hayati önem arz etmektedir. Bizim sporcularımızın bu oyunlarda yer alması, sporun güzelliği, evrensel amaçlarının tecelli etmesi açısından çok önemlidir.”

-“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a teşekkür ederiz”

Bakan Amcaoğlu konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, KKTC’ye verdikleri önem ve destek için teşekkür etti.

-Amcaoğlu’nun ikili temasları…

Bu arada açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı toplantıya, Türkiye’yi temsilen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat katıldı.

Bakan Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi, Bakan Bolat ile de bir araya geldi.