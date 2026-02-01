(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan zanlılar Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İsmet Yeşildal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 03:15 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önlerinde Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay bir taraf, Andreea Timuş ve bir kadın biri erkek 3 kişinin diğer taraf olup olup aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip bir birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup bir kavgada yer alıp bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık çıkardıklarını söyledi. Polis, kavga esnasında Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay’ın Andreea Timuş’un yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip sağ gözünün etrafında çökme kırığı Seltekin, Dilan vererek vahim zarara uğrattıklarını söyledi. Polis, Andreea Timuş’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil serviste tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Polis Abdulkadir Seltekin, Dilan Dağbakan, Fazile Belçim Karabay’ın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu ifade etti. Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kadın ve bir erkek şahsın arandığını kaydetti. Polis memuru Andreea Timuş’un tedavisinin sürdüğünü, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.