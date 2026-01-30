(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da bir bankada çalışan Ceren İzci, Mustafa Köse, Kürşat Caner Demir ve Şefaat Karatip, KKTC Başsavcılığı tarafından hesaplarına tedbir konulan Resa Budak’ın işlem yapmasına izin ve onay verdikleri gerekçesiyle teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Öjen Açıkada olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankanın Küçük Kaymaklı Şubesinde görev yapan Ceren İzci, Mustafa Köse, Kürşat Caner Demir ve Şefaat Karatip’in ilgili bankada hesabı bulunan Resa Budak'ın vadesiz hesabına "Muhaceret Yasasına Aykırı Hareket, Görevi Kötüye Kullanmak ve İnsan Kaçakçılığı" suçları ile ilgili olarak KKTC Başsavcılık tarafından tedbir konulup 14 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, 19 Kasım 2025 ile 2 Aralık 2025 tarihleri arasında Resa Budak'ın kredi kartı ödemesi, pos alışveriş işlemleri, fatura ödemesi ve kredi taksit ödeme işlemlerini yapmasına olanak sağlayıp toplamda 103,442.81 TL paranın tedbirli hesaptan çıkışına izin ve onay verip Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket ettiklerini söyledi. Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, Ceren İzci’nin şube müdürü, Mustafa Köse’nin operasyon yetkilisi, Kürşat Caner Demir’in müşteri temsilcisi ve Şefaat Karatip’in operasyon asistanı olarak görev yaptığını kaydetti. Polis memuru Açıkada, zanlılar aleyhine Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası altında Mal Varlıklarına Tedbir Konulmasına Aykırı Hareket Ettikleri ile ilgili olup 6 yıla kadar hapis cezası veya 50,000 Euro muadili Türk Lirasına kadar para cezasını öngören ağır cezalık bir suçtan dolayı dava okunduğunu kaydetti. Polis, bu olgular ışığında zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına hem zanlıların hem bir kefilin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.