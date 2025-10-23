"Sorun, yalnızca tedarik zincirinde yaşanan bir aksama değil, toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir halk sağlığı krizi meselesine dönüşmüştür"

Eczacılar Birliği, ülke genelinde ilaç eksikliği yaşandığını kaydederek bunun tedavi süreçlerini aksattığını, hastaların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve sağlık çalışanlarının yükünü artırdığını belirtti.

Birlik, “Sorun, yalnızca tedarik zincirinde yaşanan bir aksama değil, toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir halk sağlığı krizi meselesine dönüşmüştür” dedi ve ilgili bakanlıklar, üretici firmalar, ecza depoları ve hekim meslektaşlarıyla bu sürecin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda ülke genelinde çeşitli ilaç gruplarında yaşanan tedarik sıkıntılarının eczanelere ve dolayısıyla hastalara doğrudan yansıdığını vurguladı. Kuran, özellikle kronik hastalıkların tedavisinde, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında kullanılan ilaçlarda ve bazı hayati öneme sahip preparatlara erişimde sorun yaşandığını kaydetti.

Eczacıların hastalarına reçetelerinde yazılı ilaçları temin etmekte güçlük çektiği ve bu süreçte ebeveynlerin, hastaların ve sağlık profesyonellerinin kaygı yaşadığının gözlemlendiğini ifade eden Kuran, “İlaç eksikliği, tedavi süreçlerini aksatmakta, hastaların yaşam kalitesini düşürmekte ve sağlık çalışanlarının yükünü artırmaktadır” dedi.

Kuran, sorunun, yalnızca tedarik zincirinde yaşanan bir aksama değil, toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir halk sağlığı krizi meselesine dönüştüğünü belirtti. İlaç planlamasının daha öngörülebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının büyük önem taşıdığını belirten Kuran, açıklamasına şöyle devam etti:

“Eczacılarımız, hastalarının mağdur olmaması için muadil ilaç temini, farklı formlara yönlendirme ve hekimlerle iletişim gibi yollarla büyük bir özveriyle çalışmaya ve çözüm üretmeye devam ediyor. Ancak bu çabalar, kalıcı çözümün yerini tutmamaktadır. Sağlık hizmetinin sürekliliği için, ilacın erişilebilirliği en temel gerekliliktir. Her bireyin tedaviye erişim hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın güvence altına alınması, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, çözüm odaklı her adımda yer almaya; mesleğimizin bilgi birikimi ve sahadaki deneyimiyle katkı sunmaya hazırız. Bu süreçte tüm ilgili kurumların iş birliği içinde, hızlı ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini belirtiriz”