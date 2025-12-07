CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kurultay sürecini, yeni dönemdeki yol haritasını ve ülkedeki son gelişmeleri TAK’a değerlendirdi…

“Ekonomik kriz, sosyal ve güvenlik krizi birbirine geçti… CTP’nin siyasi iradesi şart”

“Halk bizi çağırıyor… Adalet, liyakat, dayanışma ve ilerleme temelli bir anlayış benimseyeceğiz”

“Ülke sorunları üç-beş kişi tarafından çözülemeyecek durumda… Tabana yayılmak, CTP liderliğinde bir ordu kurmak lazım”

“Birleştirici gücüm, bu ülkeye ve halkıma olan sorumluluk hissim”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yeni Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede “ekonomik kriz” ile “sosyal ve güvenlik krizinin” birbirine geçtiğini kaydederek, siyasi iradeye olan ihtiyaca dikkat çekti, “Bu irade, CTP iktidarında gerçekleşecek bir iradedir.” dedi.

Sıla Usar İncirli, ülkedeki sorunların üç-beş kişi tarafından çözülemeyecek kadar fazla olduğunu belirtti; yeni dönemde hem parti içerisinde hem de toplumda tabana yayılma hedefini vurguladı. Ülkenin farklı kesimleriyle kısa sürede istişare sürecine girileceğini duyuran İncirli, “Bir ordu kurmak lazım. Bu orduya CTP liderlik edecek.” ifadelerini kullandı.

Yaşanılan sorunların mevcut yönetimden kaynaklı olduğunu, adil ve şeffaf olmayan, güven ve liyakate dayanmayan anlayışın kendi yarattığı sorunları çözmesinin beklenemeyeceğini savunan Sıla Usar İncirli, erken seçim çağrısını yineledi; hedeflerinin en geç 2026 yılının ilk çeyreği olduğunu vurguladı.

CTP lideri İncirli, başkanlığı döneminde adalet, liyakat, dayanışma, adil ve ilerleme temelli bir anlayış benimseyeceğini söyledi; halkın kendilerini çağırdığını, beklediğini ve göreve hazır olduklarını kaydetti.

İncirli “Benim için yeni bir hayat başlamadı; hayatımın devamında sadece daha büyük bir sorumluluk var. Kendimi bildim bileli çok çalıştım, çalışmaya devam edeceğim. Ülkeme ve halkıma karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum.” dedi.

Olağanüstü Kurultay’da CTP’nin yeni genel başkanı seçilmesinin ardından ilk röportajını Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) veren Sıla Usar İncirli, CTP Kurultay sürecini, yeni dönemdeki yol haritasını ve ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

- “CTP’deki demoktratik yarış, toplumda umut uyandırdı”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sorulara verdiği yanıtlarda, üç adaylı kurultay sürecinin “örnek bir siyasi olgunlukla” geçtiğini, bunun da CTP’nin topluma verdiği en güçlü mesajlardan biri olduğunu söyledi.

Sıla Usar İncirli, Tufan Erhürman’ın büyük bir toplumsal uzlaşıyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaşanan genel başkanlık görevi seçim sürecinde tüm adayların CTP’nin ilkelerinden, değerlerinden taviz vermeden ama bunları büyüterek devam edilmesi yönünde ortak bir görüş olduğunu kaydetti; parti içi demokrasinin güçlü bir şekilde görünür olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Çok sayıda parti üyesinin de sürece aynı heyecanla katıldığını belirten Sıla Usar İncirli, propaganda sürecinde “parti içerisindeki birleştirici güç olacağı” vurgusunun geniş karşılık gördüğünü ifade etti.

Sıla Usar İncirli, “Toplum da kurultayımızı ilgiyle takip etti ve sonucu sahiplendi.” dedi, seçimle birlikte toplumda da tazelenen güven duygusuna işaret etti. Seçimin ardından Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda tebrik mesajı geldiğini söyleyen İncirli, bu dayanışmanın kendilerine güç verdiğini vurguladı.

- CTP’nin ilk kadın genel başkanı…

CTP’nin ilk kadın genel başkanı olmakla ilgili konuşan Sıla Usar İncirli, bundan duyduğu gururu paylaştı. Sıla Usar İncirli, kendisinin doğduğu yıl babası Naci Talat Usar’ın CTP’nin genel sekreteri olduğunu hatırlatarak, CTP’nin içine doğduğunu ve bu mücadelede büyüdüğünü kaydetti. Babasının insanlara her zaman önyargısız yaklaşan biri olmasından, insanları kucaklayışından çok etkilendiğini belirten Sıla Usar İncirli, kendisinin de bu özellikleri babasından görerek kazandığını söyledi.

Bir doktor olarak ülkeye verdiği hizmetlerin yanında, gençlik çağlarından beri çeşitli gençlik ve kadın örgütlerinde yer aldığını, sendikal mücadeleye liderlik ettiğini anımsatan Sıla Usar İncirli, hayatının her döneminde CTP ilkelerine bağlı olarak yaşadığını ifade etti.

- “Sorunlar büyük, çözüm kolektif olmalı”

Yeni dönemde izleyeceği yol haritası hakkında konuşan Sıla Usar İncirli, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek, tek merkezli veya dar kadrolu yönetim anlayışlarının artık çözüm üretemeyeceğini söyledi, tabana yayılmanın gerekliliğini vurguladı.

Ülkede yetişmiş insan kaynağı olduğunu, CTP’nin toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geniş bir ortak çalışma zemini kuracağını kaydeden Sıla Usar İncirli, “Bir ordu kurmamız gerekiyor. Bu orduya da partimiz liderlik edecek.” dedi. Bu kapsamda CTP’nin yeni dönemde ekonomi, vergi adaleti, üretim, yolsuzlukla mücadele, çevre, eğitim, sağlık, gençlik ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda çalışan komitelerini daha geniş katılımla dinamik ve üretken bir çalışma eksenine getirme hedefleri olduğunu belirten İncirli, “kolektif akıl” ve “uzlaşı kültürü” vurgusunda buldu.

- Ekonomik kriz ve güvenlik krizi… “Para karanlıkta birikince çeteler harekete geçer”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin içinde bulunduğu durumu "ekonomik, sosyal ve güvenlik krizlerinin iç içe geçmesi" olarak nitelendirerek; tırmanan ekonomik krizin güvenlik krizini doğrudan tetiklediğini söyledi.

Ülkede kaynak olduğunu ancak kayıt dışılık, adaletsiz vergi sistemi ve üretimin durma noktasına ulaşması gibi sorunların “paranın karanlıkta birikmesine” neden olduğunu savunan Sıla Usar İncirli, “O para karanlıkta birikince ona göz dikenler çıkar; çeteler, mafyalar harekete geçer.” şeklinde konuştu. Sıla Usar İncirli, son günlerde ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet, tutuklamalar ve organize suç iddialarının bu tabloyu doğruladığını kaydederek, bunun nedeninin “şeffaflıktan uzak, yozlaşmış mevcut yönetim anlayışı” ile “devlet denetim mekanizmalarındaki eksiklik” olduğunu söyledi.

Sıla Usar İncirli, “bunu yaratan yönetim anlayışıyla yolsuzlukların üzerine gidilmesi ve suçluların ortaya çıkarılıp adaletin tecelli edebilmesinin mümkün olmadığını” ifade ederek, siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

- “İlk adım nüfus politikası”

Yaşanan “güvenlik krizi”nin en önemli parçasının da kontrolsüz nüfus olduğuna dikkat çeken İncirli, nüfusun kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

Sıla Usar İncirli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimin burada yaşadığı, kimin geldiği, kimin gittiği bilinmiyor. Bir yandan gençlerimiz iş bulamadığı için göç ederken, diğer yandan düzensiz göç kontrol edilemiyor. Bu, yolsuzlukların da kaynağı haline geldi. CTP iktidarında nüfus sayılacak, bir nüfus politikası belirlenecek. Yurttaşlık, muhaceret ve ikamet izinleriyle ilgili mevzuat denetlenecek ve düzenlenecek.”

- Üretim uyarısı… “İthalat patlarken, ihracat durma noktasında”

Sıla Usar İncirli, üretimde bir gerileme yaşandığını da ileri sürerek, maliyetlerin artması nedeniyle ülkenin ithalata bağımlı hale geldiğini söyledi.

“İhracat düştü, ithalat bir yılda %100 arttı. Üretim neredeyse durdu.” diyen İncirli, maliyetlerin kontrol altına alınması ve doğru teşviklerin uygulanmasıyla üretimin desteklenmesi ve ekonomonin canlanması gerektiğini ifade etti.

İncirli, bunun yanında, kadınların, gençlerin ve girişimcilerin ekonomik yaşama daha fazla katılması için bir irade gösterileceğini belirtti."Gençler sadece iş değil, ‘kendilerini gerçekleştirme fırsatı’ da istiyor.” ifadelerini kullanan İncirli, kadın ve gençlerin önündeki engellerin kaldırılacağını, onlarla büyümenin ve ilerlemenin hızlanacağını söyledi.

- Meclis eleştirisi… “Pazarlık, çıkar çatışmaları ve krizler… Normal çalışma yapamıyoruz”

Ana muhalefet lideri Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi çalışmalarına da değinerek, çalışmalarının uzun süredir “toplumsal faydadan uzak” olduğunu söyledi.

Hükümetin kendi içinde “çirkin pazarlıklar” yürüttüğü görüntüsü olduğunu, Ulusal Birlik Partisi’nin kendi içinde bile demokratik süreçleri çalıştırmakta zorluk çektiği yönünde kamuoyunun gündemine geldiğini kaydeden İncirli, fiber optik, ilahiyat koleji gibi tartışmalı konuların ilgili taraflarla istişare edilmeden zorla Meclis gündemine getirildiğini kaydetti.

Gelecek hafta Genel Kurul’da ele alınacak 2026 yılı mali bütçesine de dikkat çeken İncirli, bu bütçeyi “iflas ve borçlanma bütçesi” olarak nitelendirdi. İncirli, “Adalet yok, liyakat yok, yozlaşma var. Bu anlayış, yolsuzluğu, rüşveti, kayırmacılığı besledi. Sonuç, 26 milyar TL'lik bütçe açığı." dedi.

- “Halk CTP’yi bekliyor ve biz hazırız, erken seçim kaçınılmaz”

Sıla Usar İncirli, erken seçim konusundaki kararlılıklarını ortaya koyarak, "Mart için yaptığımız erken seçim çağrısını duymazdan geliyorlar. Ocak 2027'yi hedefliyorlar." dedi, CTP olarak bu konuda pasif kalmayacaklarını, mecliste bütçe tartışılırken aktif bir şekilde erken seçimi gündeme getireceklerini vurguladı.

Meclis dışında, sivil toplum örgütleri, sendikalar, ekonomik örgütler, diğer siyasi partiler ve halkla erken seçim talebinin daha güçlü bir şekilde haykırılacağını kaydeden Sıla Usar İncirli, hedeflerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde, en geç ilk yarısında erken seçime gidilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Halktan “gelin, bizi kurtarın” çağrısı aldıklarnı kaydeden Sıla Usar İncirli, “Halk CTP’yi bekliyor ve biz hazırız.” diye konuştu.

- "İktidarımız adalet, liyakat, dayanışma ve ilerlemenin iktidarı olacak"

“2026 yılında CTP güçlü bir şekilde iktidara gelecek.” diyen Sıla Usar İncirli, başkanlığında CTP iktidarının anahtarının “adalet”, “liyakat” ve “kolektif çalışma” olacağı vurgusunu yaparak, demokrasinin ruhuna uygun, kapsayıcı ve adil olarak topluma kaybettiği güven duygusunu kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Demokrasi ‘demokrasi istiyoruz’ demekle olmuyor, bunun gerçeğe dönüştürülmesi lazım.” diyen Sıla Usar İncirli, bu söylemine örnek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine inandığını ifade eden CTP’nin bir kadını genel başkan seçerek kanıtladığını belirtti. Sıla Usar İncirli, “Yönetim anlayışımız söylemlerimizle birebir örtüşecek." diye konuştu.

- Kıbrıs sorunu… “Siyasi eşitlik tartışma konusu olamaz”

Kıbrıs sorununa ilişkin de değerlendirmede bulunan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin 2004 referandumunda, 2017’de Crans-Montana’da ve Sn. Tufan Erhürman’ın büyük halk desteği ile seçildiği 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde açıkça ortaya konduğunu söyledi.

İncirli, CTP'nin siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve iki toplumlu federal çözüm arzularını paylaştı, ancak, Kıbrıs Rum tarafının geçmişte olduğu gibi yine uzlaşmaz bit tavır sergilemesi halinde , Kıbrıslı Türklerin bu yüzünden daha fazla zarar görmesinin de kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Yaşanan tecrübelere dikkat çeken İncirli, siyasi eşitliğin tartışılamaz olduğunu söyledi. Sıla Usar İncirli, bunun yanında ucu açık müzakerenin fayda getirmediğinin görüldüğünü ve masanın bir kez daha çökmesi halinde statükoya yeniden dönmeyi istemediklerini söyledi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erhürman’ın adil, kalıcı bir çözüme ulaşmak için yaptığı çalışmalara destek olacaklarını belirten İncirli, müzakere masasının kurulması için de çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hedefin çözüm olduğunu ancak, güven artırıcı önlemlerin önemine de inandıklarını kaydetti. Sıla Usar İncirli; geçiş noktalarının artırılması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi, karma evliliklerden doğan çocukların eşit yurttaşlık hakları, ara bölgede Avrupa Birliği (AB) destekli iki toplumlu güneş enerjisi santrallerinin kurulması gibi çalışmaların fayda yaratacağını vurgulayarak, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sürecinde iki toplumun daha çok yakınlaşacağı, Kıbrıslı Türklerin daha fazla görünür olacağı ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaların yoğunlaşması yönündeki beklentisini ifade etti.

- “Hayatım boyunca çalıştım; yaşamımın doğal akışı, devamı olarak hissediyorum”

İncirli, son olarak, genel başkanlık görevinin kendisi için “doğal bir devamlılık” olduğunu belirterek, çalışmanın ve üretmenin yaşam biçimi olduğunu söyledi.

İncirli “Yeni bir hayat başlamadı; hayatımın devamında sadece daha büyük bir sorumluluk aldım. Çok çalıştım, çalışmaya devam edeceğim. Verilen destek, gösterilen teveccüh benim için çok kıymetli, arkadaşlarımla birlikte ülkemize ve halkımıza olan sorumluluk hissimiz ve çalışma azmimizle memleketimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.