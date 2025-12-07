Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "son yıllarda ülkede siyasi kirlenme, rüşvet ve yolsuzlukların giderek arttığını” savunarak, bu çürüme ve yolsuzluğun, devlet ve milli mücadeleye zarar verdiğini savundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özersay, Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği merkezinde düzenlenen bir söyleşide konuştu, soruları yanıtladı. Etkinliğe, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Türkiye’de yaşayan bazı KKTC vatandaşları katıldı.

Özersay, burada yaptığı konuşmada, “Son yıllarda ülkede kirlenme, rüşvet ve genel anlamda üst düzey kamu görevlileri ile siyasilerin karıştıkları yolsuzlukların giderek arttığını” belirterek, “Kıbrıs Türkü'nün uzun yıllardır vermekte olduğu devlet kurma sürecine ve milli mücadeleye en büyük zarar bu kirli siyaset ve çürümedir.” ifadelerini kullandı.

Özersay konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“Bir yandan kendi kendimizi yönetmek istediğimizi, bağımsız olmak istediğimizi, egemenliğimiz olduğunu söylerken diğer yandan hem bağımsızlığımızı hem egemenliğimizi hem de kendi kendimizi yönetme irademizi ve hakkımızı bu kirli siyaset ve yozlaşma nedeniyle kendi elimizle zedelemiş oluyoruz. On yıl önce, Halkın Partisi kurulduğunda ülkenin en önemli sorunu kirli siyaset şeklinde bir tespit yaparak yola çıkmıştık, bugün görüyoruz ki bu tespit aslında çok doğruydu ve bu ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmasını sağlayacak tek yol temiz siyasetten ve yolsuzluklara karşı mücadeleden geçiyor.”

Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri de değerlendiren Özersay, Kıbrıs’ta yakın gelecekte kapsamlı bir çözüm bulunmasının çok yüksek bir ihtimal olmadığını ancak çözümden önce belirli bazı konularda uluslararası aktörlerin de katılımıyla bazı iş birliklerinin yürürlüğe konulabileceğini düşündüğünü söyledi.