Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Avrupa Parlamentosu’nun 1974 yılında hayatını kaybeden ve kaybolan Kıbrıslı Rumlar için anıt yapılması yönündeki kararına tepki göstererek, sadece Kıbrıslı Rum kayıpların anıtının yapılmasını kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Avrupa Parlamentosu Üyesi, DİSİ Milletvekili Michalis Hadjipantela’nın 1974 Barış Harekatı sırasında kaybolan ve hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar için Avrupa Parlamentosu binalarının birine anıt yapılması önerisinin dün kabul edilmesine tepki gösterdi.

Kararı esefle karşıladığını ve teessüf ettiğini söyleyen Müftüzade, 1963-1974 arası ve 1974’te Kıbrıslı Türklerin ve Rumların kayıplar yaşadığına dikkati çekerek, “Hal böyleyken sadece Kıbrıslı Rum kayıpların anıtının yapılacak olması kabul edilemez.” dedi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi olarak 30 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Brüksel’i ziyaret ettiklerini ve orada Avrupa Parlamentosu Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Raportörü ve Avrupa Komisyonu’nun bir yetkilisi ile görüştüklerini aktaran Müftüzade, bu görüşmelerde Avrupa Birliği’nin iki tarafa da eşit davranacağı izlenimini edindiklerini kaydetti.

Sadece Kıbrıslı Rum kayıpların anıtının yapılacak olmasını eleştiren Müftüzade, “Bu karar, insancıl ve hassas bir konu olan kayıp şahıslar konusunu politize etmektedir.” diye konuştu.