Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelsiz Bir Toplum İçin Farkındalık ve Dayanışma” adlı seminer yapıldı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre Romatem Move Kıbrıs Fizik Tedavi Merkezi’nde yer alan seminere, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Oscar Grup Direktörü Hüseyin Oskar, Romatem yetkilileri ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik güncel tedavi yöntemlerinin detaylı şekilde ele alındığı seminerde, Sorumlu hekim Yrd. Doç. Nüket Vural, engelli bireylerde sık karşılaşılan sağlık sorunları ve güncel tedavi yaklaşımlarına ilişkin sunum yaptı.

Dr. Fzt. Şahveren Yücel ise, robotik rehabilitasyonun, nöroplastisite, motor öğrenme ve fonksiyonel bağımsızlık üzerindeki etkilerini anlattı. Sunumda ayrıca, ileri teknoloji uygulamaların tedavi sürecine katkıları paylaşıldı.

Özel Eğitim Vakfı’nda (ÖZEV) düzenlenen etkinlik çerçevesinde ise, özel gereksinimli çocuklar, uzman hekimler ve fizik tedavi uzmanları tarafından ücretsiz muayene edildi. Ayrıca, ÖZEV’de yıl boyunca yapılacak faaliyetler planlandı.

-Savaşan

UBP Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Romatem Move Kıbrıs’ın, sahip olduğu robotik fizik tedavi merkezi ve yatılı hizmet imkânlarıyla, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşların bu alanda yurt dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdığını belirtti.

Savaşan, robotik rehabilitasyon ve hidroterapi gibi özellikli tedavilere ihtiyaç duyan KKTC vatandaşlarının, kendi ülkelerinde ve ailelerinin yanında tedavi görmelerinin önemli bir kazanım olduğunu kaydetti. Savaşan, Move konseptinin ülkeye kazandırılmasının, sağlık turistlerinin Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmesine olanak sağladığını ve bunun sağlık turizminin gelişimine önemli katkı sunduğunu da ifade etti.

Öte yandan Kurum, imzalanan protokollerle engelli KKTC vatandaşlarına özel koşullarda sağlık hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.