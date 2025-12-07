İngiltere’deki İşçi Partisi siyasetçisi, Manchester Rusholme Milletvekili Mohammed Afzal Khan’a, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Senatosu’nun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, “Uluslararası İlişkiler ve Kamu Hizmeti Alanında Onursal Doktora” unvanı verildi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, üniversite senatosunun, 18 Temmuz 2025 tarihli kararı ile tevdi edilecek onursal doktoranın Khan’ın KKTC ziyaretine göre planladığı ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin siyasi itirazları sebebiyle gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Bunun üzerine GAÜ’nün takdimi, İngiltere- Manchester’da gerçekleştirme kararı aldığı belirtilen açıklamada, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar tarafından törenle Khan’a onursal doktorasının tevdi edildiği kaydedildi.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosluğu, Birinci Başkonsolos Füsun Aramaz, Birleşik Krallık’taki büyükelçilik ve bazı misyon temsilcileri ile siyasi temsilcilerin yanı sıra Ziya Emir ve Mehmet Nezir’in de katıldığı bildirildi.

GAÜ açıklamasında, “Afzal Khan, hukuk, yerel yönetimler, insan hakları, uluslararası diplomasi ve parlamenter siyaset alanlarında ortaya koyduğu örnek hizmetlerin yanı sıra, özellikle toplumsal barış, inançlar arası diyalog ve Filistin Davası-Gazze Savaşı sürecine yönelik insani duruşuyla da, uluslararası kamuoyunda büyük saygı görmektedir” denildi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar da tören öncesi yaptığı kısa konuşmada, “Girne Amerikan Üniversitesi, bu takdim ile bir devlet adamının onurlandırılmasının ötesine geçmiş adaleti, insan onurunu ve evrensel vicdanı onurlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Akpınar, “Sayın Afzal Khan, hayatını siyasetle sınırlı tutmayan, kendisini insanlığa adamış, istisnai bir şahsiyettir. Adalet, vicdan ve sorumluluk, onun hayatında birer kavram değildir, yaşam biçimidir. Üniversitemizin onursal doktorasını, kendisine tevdi etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.” dedi.