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Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 10:45
Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Batum kentinde dün 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 2'si çocuk, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yaklaşık 22 saat devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 2'si çocuk toplam 4 kişi kurtarıldı. Hastaneye nakledilen 4 kişiden birinin ise durumu ağır.
Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi olay yerinde çalışıyor.


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ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri'nin kontrolünde sürüyor. Gomelauri, olay yerinde yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çöken binanın birinci kattaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçi yasa dışı ev yenileme çalışmaları başlattığı için gözaltına alındı.
 

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Son Güncelleme: 09.10.2021 11:11
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