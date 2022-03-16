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Çavuşoğlu ile Lavrov ikili görüşme öncesi konuştu

16 Mart 2022 Çarşamba 14:00
Çavuşoğlu ile Lavrov ikili görüşme öncesi konuştu

Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin Moskova'daki görüşmelerinin öncesinde açıklamalarda bulundu.
Daveti ve misafirperverliği için mevkidaşına teşekkür eden Çavuşoğlu, bu ziyareti birçok sınamalarla karşı karşıya kaldıkları bir dönemde yaptığını söyledi.
Çavuşoğlu, sınama ve zorlukların olduğu bir dönemde diyalog ve diplomasinin daha da önemli olduğunu belirterek Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılması ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) destek vermesi dolayısıyla Lavrov'a teşekkür etti.
Bugünkü görüşmede Ukrayna krizinin barışçıl yollarla sonlandırılması konusunda sarf ettikleri çabalar dahil düşüncelerini gündeme getireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük." dedi.
Çavuşoğlu, bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni de her zaman olduğu gibi tam olarak uyguladıklarını açıkladıklarını belirterek (Türkiye'nin isteği üzerine) 4 Rus gemisinin boğazlardan geçmemesi yönünde Moskova yönetiminin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Bugüne kadar ikili ilişkilerinin yanında Suriye ve Libya gibi birçok zor dosyada Rusya ile çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bugün bir masa etrafındayız." dedi.
Çavuşoğlu, bu güvenden dolayı mevkidaşına teşekkür etti.
İkili ilişkilerin kapsamının çok geniş olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, 9. Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı'nın hazırlığı ve ikili ilişkilerin tüm boyutlarını bugün bir kez daha görüşme fırsatı buldukları için memnun olduklarını söyledi.

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LAVROV: "TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
Lavrov da Çavuşoğlu ile 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştüklerine dikkati çekerek "Bu kadar kısa sürede yine görüşüyor olmamız, ikili ilişkilerimiz ve koordinasyonumuz, uluslararası ilişkilerin hızlı şekilde ve olumsuz yönde geliştiği dönemde önemlidir." dedi.
Türkiye ile çeşitli seviyelerde sürekli temas halinde olduklarını belirten Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında 16 Mart 1921'de dostluk ve kardeşlik anlaşmasının imzalandığını anımsattı.
Lavrov, Ukrayna'daki durumun görüşmede kilit konu olduğunu ifade ederek bu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin, Ukrayna konusundaki yaklaşımına değer verdiklerini vurgulayan Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Büyük saygıyla yaklaşıyoruz. Günümüz şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda olabildiğince tutarlı bir tutum sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Montrö Sözleşmesi konusunda da Türkiye'nin sorumlu bir tutum sergilediğine dikkati çeken Lavrov, "Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz." dedi.
Lavrov, Ukrayna meselesinin yanı sıra Suriye, Libya, Afganistan'daki çözüm süreçlerini de bugün ele alacaklarını belirterek "Tabii ki ikili gündemimiz çok yoğun. Türkiye'de yapılacak olan 9. Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın gündemini ve tarihlerini görüşmek istiyoruz. Dolayısıyla bugünkü toplantımız çok yerinde oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 16.03.2022 17:35
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