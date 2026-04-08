İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes kapsamında siyasi kademeden gelen talimat üzerine İran'da ateşkes durumuna geçtiğini duyurdu.

Gece saatlerinde İran'ın füze fırlatma kapasitesine zarar vermek için bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildiren İsrail ordusu, siyasi kademeden gelen talimatlara uygun olarak İran'a karşı ateşkes durumuna geçtiğini açıkladı.

Öte yandan Lübnan'a yönelik, karadan dahil saldırıların devam ettiği vurgulandı.