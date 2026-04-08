Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Lübnan'ın barışçıl çözüm yollarına açık olduğunu belirten Avn, "Lübnan, savaşı durdurmak için Avrupa ve Belçika'nın her türlü desteğini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Avn, ülkesine yönelik saldırılara dikkati çekerek, "İsrail, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Bekaa ve güney bölgelerine yönelik vahşi bombardımanını sürdürmekte, sivilleri hedef almakta ve yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan katliamlar gerçekleştirmektedir." dedi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğünü vurgulayan Avn, "Bölgede gerilimi dizginlemeye yönelik uluslararası çabalara rağmen İsrail saldırganlığının devam ettiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin, İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin de yaralandığını açıkladı.