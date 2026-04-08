ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüştüklerini ve görüşmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesi ile İran arasında yürütülen müzakere sürecini değerlendirdi.

"İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Trump, İran'ın "oldukça verimli bir rejim değişikliği geçirdiğini tespit ettiklerini" savundu.

Trump, İran ile yakından çalışacaklarını belirterek "Uranyum zenginleştirmesi olmayacak ve ABD, İran ile işbirliği yaparak, derine gömülmüş olan tüm (B-2 bombardıman uçakları) nükleer 'tozu' kazıyıp çıkaracaktır. Bu, şu anda ve geçmişte de çok titiz bir uydu gözetimi (Uzay Kuvvetleri) altındadır. Saldırı tarihinden beri hiçbir şeye dokunulmamıştır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Trump, İran'a askeri silah tedarik eden ülkelerin ABD'ye sattıkları tüm malların "derhal yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacağını" ve bu uygulamanın ivedilikle yürürlüğe gireceğini vurguladı.